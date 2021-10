Baselitz, una scultura alta 9 metri per il suo ingresso all'Accademia di Belle Arti

Per festeggiare l'arrivo del nuovo accademico, la sua scultura monumentale intitolata «Zero Dom» è stata posizionata sulla piazza di fronte all'Institut de France. Si tratta di Georg Baselitz, pittore e scultore tedesco di 83 anni, ha fatto il suo ingresso ufficiale come socio straniero all'Accademia di Belle Arti di Parigi. L'artista ha preso il posto precedentemente occupato dal regista polacco Andrzej Wajda, scomparso nel 2016. Alto nove metri, «Zero Dom» (2020), la scultura è stata fusa in bronzo in uno stampo ricavato da una struttura di legno intagliata con una motosega, e ricoperto da una patina nera opaca che gli conferisce un aspetto «bruciato».

L'artista ha descritto il lavoro come un'evocazione di «gambe di donna, un igloo, una tenda» La scultura rimarrà al suo posto per tutta la durata della mostra «Baselitz - The Retrospective» al Centre Pompidou fino al 7 marzo 2022. Curata da Bernard Blistène, critico d'arte e fino a poco tempo fa direttore del Museo nazionale d'arte moderna al Centre Pompidou, la mostra ripercorre tutta la carriera Georg Baselitz lunga sei decenni. Con la complicità dell'artista, l'esposizione cronologico mette in evidenza i periodi più importanti del suo lavoro, fino alle sue opere recenti.