Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: «C'è una poltrona vuota. L'opinionista ha avuto una crisi e non è qui»

Barbara D'Urso, la conduttrice Mediaset, ha spiazzato tutti con una rivelazione fatta all'inizio dello spazio dedicato al gossip. Come ogni martedì, si torna a parlare di Grande Fratello Vip , ma stavolta tra gli opinionisti c'è una poltrona vuota. Barbara D'Urso spiega l'accaduto.

«Oggi manca un opinionista - spiega - si tratta di Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo. Dopo la lite in diretta al Gf Vip, ovviamente Giulio ha deciso di non venire. Ha avuto una crisi di pianto di quaranta minuti dopo l'incontro con il fratello. Mi dispiace - aggiunge Barbara - che Pierpaolo lo abbia trattato così, conosce bene il circo mediatico che c'è attorno al Gf e non si dovrebbe soprendere delle interviste dei parenti. Servono anche ad aumentare il pubblico del reality».

APPROFONDIMENTI POST SBORNIA Gf Vip. Paura per Stefania Orlando: «Ho la febbre, voglio... IL CORDOGLIO Paolo Bonolis, lutto ad Avanti un Altro: morta Eliana. «Non so... SU CANALE 5 Pomeriggio 5, Simone Gianlorenzi choc: «Ecco perché...

Tornerà in tv la famiglia Pretelli a parlare della storia d'amore tra Pierpaolo e Giulia Salemi? Staremo a vedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA