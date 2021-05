Una gaffe per Barbara D’Urso che fa gli auguri a Little Tony, per poi accorgessi che è purtroppo scomparso ormai anni fa. Clamorosa distrazione per la regina del pomeriggio di Canale 5 che è incappata in un errore durante “Pomeriggio cinque”. La conduttrice, incredibilmente, ha commesso una gaffe sul cantante Little Tony scambiato per Tony Renis.

