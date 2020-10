Barbara D'Urso , lite furiosa a Pomeriggio 5 . La conduttrice fuori di sé con Soleil Sorge: «Se continui 'salutame a soreta', non torni mai più». Oggi, nello spazio dedicato al gossip del contenitore di Canale 5, è scoppiata una vera e propria bagarre. Tra gli ospiti del talk coinvolti, il paparazzo Alex Fiumara e in collegamento Soleil Sorge. Ma andiamo con ordine.

Alex Fiumara accusa Soleil di aver organizzato la paparazzata con Andrea Iannone. L'ex naufraga nega e non lo fa finire di parlare. Scoppia la lite. Soleil minaccia di lasciare il collegamento se non le viene data la possibilità di rispondere. Barbara D'Urso s'infuria: «Soleil qui deciso io, do io la parola. Non sei tu che lasci dopo tre minuti se non ti facciamo rispondere, perché se lasci poi 'salutame a soreta', lasci per sempre».

La situazione si ricompone, ma Soleil Sorge e il paparazzo restano su posizioni opposte. La saga continua.

