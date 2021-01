Barbara D'Urso, la frase choc dell'ospite a Pomeriggio 5: «Disposta a tutto, era nuda...». Fan furiosi: «È sessismo»

Barbara D'Urso , la frase choc dell'ospite a Pomeriggio 5 : «Era giro nuda...». Fan furiosi: «È sessismo». Oggi, nello spazio dedicato al gossip, si è tornati a parlare di Grande Fratello Vip. Tema del giorno, Giulia Salemi che ieri ha "regalato" la possibilità di diventare finalista al fidanzato Pierpaolo Pretelli, votando contro Tommaso Zorzi.

Tra gli ospiti in collegamento, Guendalina Tavassi che con l'influencer italo-persiana avrebbe qualche conto in sospeso: «Ci siamo conosciute anni fa in un programma. La conduttrice mi chiese di partecipare anche nella puntata successiva, ma lei si mise in mezzo e mi rubò la puntata. È disposta a tutto per emergere».

Poi, lo scivolone. «Una che si è presentata alla Mostra del Cinema di Venezia con la *** di fuori farebbe di tutto per farsi notare». Ma l'epiteto forte ha fatto infuriare i fan del Gf Vip su Twitter. «Nel 2021 ancora si parla di come si deve vestire una donna? È sessismo». E ancora: «Guendalina Tavassi ha detto una cosa molto grave, va stigmatizzata». Intanto, l'hashtag #iostocongiulia entra in trend topic.

