Barbara Palombelli a Verissimo, il messaggio choc di Rita della Chiesa: «Non riesco a vederla al mio posto a Forum»

Barbara Palombelli ospite a Verissimo racconta la sua vita e la sua carriera a Silvia Toffanin nel contentitore del pomeriggio di Canele 5. La giornalista e conduttrice di Forum viene subito chiamata a intervenire nuovamente sulla polemica che qualche giorno fa l'ha vista coinvolta in merito alle sue dichiarazioni sul femminicidio. Silvia Toffanin le chiede se ha altro da aggiungere e Barbara Palombelli replica: «Quando un giornalista non riesce a farsi capire deve scusarsi e io l'ho fatto, ma io credo che i principi e la libertà di pensiero debbano essere difesi. Io so difendermi ma giovani ragazze e ragazzi sono massacrati da queste aggressioni simile alla mia. Estrapolare un particolare dalla vita di una persona e montarci un caso è qualcosa che mi ha ferito. Io sono serena, ma quello che mi è successo deve far riflettere. Oggi direi che del femminicidio mi interessa sapere il prima, se queste donne possono cambiare il loro destino e quello del loro compagno,visto che molte di queste persone si tolgono la vita». Poi la Palombelli ricorda il padre a cui era molto legata e che ha visto scomparire molto giovane. Ricorda in modo particolare un episodio in cui la salvò da una violenza: «Lui vide che io camminavo in strada e notò una persona che mi seguiva con una macchina, si rese conto che aveva brutte intenzioni così lui lo fece uscire dall'auto e lo picchiò. Mi spaventò molto. Ricordo che vivevo in un quartiere residenziale e isolato e purtroppo io, come molte altre bambine e ragazze, eravamo spesso vittime di molestie e maniaci». La giornalista poi viene sorpresa con un messaggio di Rita Dalla Chiesa che le confessa di volerle molto bene anche se ammette di non riuscire ancora a seguire Forum: «Capisco sia ancora molto legata al programma, io sono entrata dopo che lei accettò una proposta di La7. Sono entrata a casa sua, ma il fatto che lei mi voglia ancora tanto bene mi fa veramente piacere».

