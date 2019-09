Barbara Palombelli: «Il mio sogno? Condurre Striscia e fare una serie tv»

di Andrea Scarpa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Forum e Stasera Italia su Rete 4, alle 11 e alle 20.30. Lo sportello di Forum su Canale 5, alle 14. In diretta. Tutti i giorni. Per un totale di quattro ore e mezza. Roba che una maratoneta del video come Barbara D'Urso è una dilettante (si fa per dire). È la tabella di marcia di Barbara Palombelli, 66 anni il 19 ottobre, tornata in video il 9 settembre più stakanovista che mai. Dopo sette anni alla guida di Forum, quest'anno alla sua 35esima edizione, non si è...