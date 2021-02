Barbara D'Urso, il macabro ritrovamento in diretta a Pomeriggio 5. Spettatori increduli: «È un cadavere?»

Su Leggo.it le ultime novità. Barbara D'Urso , il macabro ritrovamento a Pomeriggio 5. Spettatori increduli: «È un cadavere?». Oggi, la conduttrice Mediaset ha seguito in diretta il ripescaggio del corpo trovato nell'Adige a Ora, in provincia di Bolzano. Potrebbe essere il corpo di Peter Neumair , padre di Benno in carcere con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere. L'avvistamento è avvenuto a poca distanza dal luogo dove sabato scorso è stata rinvenuta la salma di Laura Berselli, moglie di Peter e madre di Benno. La coppia era scomparsa lo scorso 4 gennaio.

«Non posso né confermare, né smentire che si tratti di lui, siamo in attesa anche noi», ha detto all'Adnkronos l'avvocato della famiglia Neumair Carlo Bertacchi. Intanto, in diretta su Canale 5, Barbara D'Urso mostra ai telespettatori il lavoro delle forze dell'ordine per il recupero del corpo. «C'è un telo bianco», commenta l'inviata credendo sia stato recuperato il corpo. In realtà, si tratta del telo che copre il sonar, uno strumento utilizzato dalle autorità per le rivelazioni sott'acqua. Giornalista e cameraman devono stare, ovviamente, a distanza di sicurezza, riuscendo a vedere cosa succede solo attraverso la telecamera.

La sorta di telecronaca avrebbe però spiazzato i telespettatori. Immediati i commenti su Twitter: «Stanno facendo la telecronaca del ripescaggio del cadavere?». E ancora: «Al momento del ritrovamento, spero non inquadrino il corpo». Ci pensa Barbara d'Urso, in diretta, a fugare ogni dubbio. «Ovviamente - dice - se verrà rinvenuta la salma mentre siamo in diretta, non la mostreremo. Ma vi daremo la notizia del ritrovamento».

