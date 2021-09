Pomeriggio 5, l'intervistata va fuori di sé: «La querelo». Barbara D'Urso reagisce così

Pomeriggio 5 choc: «La querelo». Barbara D'Urso reagisce così. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è tornati a parlare della morte di Laura Ziliani, la vigilessa di 55 anni il cui corpo è stato ritrovato tra la vegetazione a Temù, in Vallecamonica lo scorso otto agosto. L'inviata di Pomeriggio 5 ha provato a intervistare due delle figlie, Paola e Silvia di 28 e 19 anni «che - ricorda Barbara D'Urso - sono indagate per omicidio volontario e occultamento di cadavere». Nel servizio, l'inviata tenta di parlare con Paola che però non apre la porta di casa e poi con Silvia che incontra fuori al portone. La giornalista chiede un commento alla ragazza che replica: «Mi dia il suo nominativo che l'aggiungo alla lista delle persone da querelare». E se ne va.

APPROFONDIMENTI TV Reazione a Catena, la strategia geniale dei campioni. E Marco Liorni:... TV Barbara D'Urso torna su Canale 5: ecco come sarà il nuovo... CANALE 5 Barbara D'Urso, 13 anni fa la prima puntata di Pomeriggio 5:... IL CASO Simona Ventura, il dolore per l'amica scomparsa: «Ciao... I PALINSESTI Ilary Blasi, Cattelan, Incontrada, Elodie: tutte le novità...

Rientrati in studio, Barbara D'Urso commenta: «Ovviamente la nostra inviata stava facendo il suo lavoro come tutti i giornalisti».