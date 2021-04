Barbara D'Urso attaccata dall'intervistata a Pomeriggio 5: «Cosa mi importa chi è lei. È insistente»

Nella rubrica «vicini in guerra» di Pomeriggio 5, in cui si parla di discussioni tra vicini di casa, l'inviata del programma tenta di intervistare una signora dalla porta di casa, accusata dagli altri condomini di non tenere l'appartemento in condizioni igieniche. Ma lei s'infuria: «Cosa mi importa chi è lei. È troppo insistente... Io sto in casa con la cuffietta perché davanti alla mia porta c'è un porto di mare. Dall'appartamento della mia vicina ci sono persone che vanno e vengono. Me la tengo stretta la mia salute, perché è una».

La risposta della D'Urso

Rientrati in studio, Barbara D'Urso commenta così: «Capisco la paura della signora Anna per il Covid e giustamente tutela la sua salute, disinfettando tutto intorno a lei. Ma anche tenere il terrazzo in quelle condizioni non è igienico...». La conduttrice stava parlando di una lite in un palazzo romano, tra alcuni condomini e la signora Anna. I vicini avrebbero scritto a Pomeriggio 5 perché, a loro dire, la signora vivrebbe chiusa in casa per paura del Covid, tenendo il terrazzo in condizioni poco igieniche e lanciando cibo avariato. Non è tutto. La signora spruzzerebbe con disinfettante chiunque passi sul pianerottolo.