Barbara D'Urso, l'ospite compie un gesto choc a Pomeriggio 5. Lei va fuori di sé: «C'è poco da ridere». Gelo in studio

Su Leggo.it le ultime novità. Barbara D'Urso , s'infuria in diretta con l'ospite a Pomeriggio 5 : «C'è poco da ridere». Gelo in studio. Ieri, nel programma contenitore di Canale 5, si è parlato del caso dei cosiddetti «nonni stalker», ovvero una coppia di anziani Giovanni e Luisa (80 anni lui e 76 anni lei) di San Donato Milanese, condannati per minacce e insulti alla coppia del piano di sopra.

Prima della pubblicità, Barbara D'Urso introduce la storia e si chiede cosa abbiamo fatto «questi nonnetti stalker». I due sono in collegamento dalla loro casa. Lui, alle parole della conduttrice, si sarebbe lasciato andare a un sorriso che non è sfuggito al pubblico.

Al rientro dalla pubblicità, Barbara D'Urso ha gelato l'ospite: «C'è poco da ridere qui, qui leggo anche di minacce di morte per cui il signor Giovanni è stato condannato a un anno per stalking e Luisa a otto mesi».

Ultimo aggiornamento: 25 Ottobre, 16:31

