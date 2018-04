Barbara d'Urso pronta per il Grande Fratello: «Non dormo la notte. Tre concorrenti inizieranno prima e ci sarà la stanza degli ospiti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – «Ancora non so come incastrerò il tutto». Barbara d’Urso ora, oltre alle consuete trasmissioni, dovrà aggiungere la conduzione del Grande Fratello: «Il lunedì e martedì Pomeriggio 5 andrà in onda dallo studio romano – ha spiegato a “Tv, sorrisi e canzoni” - il martedì saluterò il pubblico poco prima delle 19 e poi correrò nello studio del GF per la diretta delle 21,25.Dovrò incastrare riunioni e prove dei tre programmi al millimetro, preservando Pomeriggio 5 e Domenica Live che stanno vivendo una stagione eccezionale».Il suo Gf è un ritorno alle origini, senza vip e dalla durata di due mesi circa: «Puntiamo sulle storie e ci saranno alcuni concorrenti che sono già apparsi in tv o sui giornali. Fidanzati di personaggi noti, persone con cognomi importanti (…) chiunque potrà identificarsi».Infina una piccola anticipazione sui concorrenti («Per tre concorrenti il GF inizierà prima degli altri») e sulla casa: «Ci sarà una camera degli ospiti: qualcuno nelle varie settimane potrebbe venire a trovare i concorrenti e poi fermarsi con loro qualche notte. E poi ci sarà una zona molto disagiata e molto caotica che avrà un’ambientazione estiva».