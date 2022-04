Barbara D'Urso, l'indiscrezione: «Fuori da Mediaset, contratto in scadenza».

«Barbara d’Urso fuori da Mediaset», è l'indiscrezione trapelata che lascia presagire la fine di un'era per il Biscione. La conduttrice ha fatto la storia della televisione privata ed è simbolo di un genere televisivo. Sembra però che dopo tanto tempo, al termine di Pomeriggio 5 e de La Pupa e il Secchione, non proseguirà il suo percorso nella rete di Piersilvio Berlusconi.

L'indiscrezione è apparsa pochi minuti fa su Dagospia e riporta che a Mediaset avrebbero deciso di non rinnovare il contratto della conduttrice, in scadenza a fine anno. Il tutto dopo anni di onorato servizio e grandi ascolti. L’esperienza di Barbara d’Urso in azienda si concluderà proprio a dicembre 2022, come già anticipato a Tv Talk dalla presentatrice.

Al termine della scorsa stagione Mediaset non ha confermato programmi come Domenica Live e Live dando alla conduttrice la possibilità di iniziare una nuova avventura su Italia Uno. Ora - come riporta Dagospia - Barbara d’Urso proseguirà normalmente con la conduzione di Pomeriggio 5 fino a giugno.