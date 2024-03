Barbara D'Urso, i figli: chi sono (e cosa fanno) Giamarco ed Emanuele Berardi: «Non vogliono che parli di loro. Li ho cresciuti da sola»

Il suo cuore è del pubblico, ma soprattutto dei suoi due figli che Barbara D’Urso, 66 anni, cita spesso ma di cui si sa pochissimo. I due figli avuti dal produttore cinematografico Mauro Berardi - Giammauro, 37 anni, e Emanuele, 35 - «sono molto riservati, non vogliono che influenzi la loro vita, che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica», disse la conduttrice qualche anno fa in un'intervista a Panorama. Nel salotto di Domenica In, la conduttrice però si è lasciata andare a rare dichiarazioni sui suoi ragazzi.

Il primogenito Giammauro

Parlando del primogenito Giammauro, medico specializzato in trapianti di fegato che nel 2022 l'ha resa nonna per la prima volta (di Matilde), Barbara ha spiegato: «Un giorno mi disse: “Mamma, vedi, io rispetto tantissimo il tuo lavoro, ti prego rispetta il mio, non parlare di me, perché ho faticato tanto, ho studiato tanto, sono diventato quello che sono, parlo nei congressi di tutto il mondo da solo, nessuno mai deve pensare che io sono il figlio di Barbara d’Urso”».

La conduttrice ha poi aggiunto: «Lui fa trapianti di fegato, li ha fatti prima in Giappone e poi a New York, quindi ha deciso di tornare in Italia perché qui voleva far nascere la bambina e avere la sua famiglia (con la compagna Giulia, ndr)». I dettagli su Giammarco appena rivelati in tv da mamma Barbara al diretto interessato non piaceranno, come ammesso dalla stessa conduttrice: «Adesso lui si arrabbierà con me che lo sto dicendo… ».

Il "piccolo" Emanuele

Emanuele, produttore cinematografico, non è meno riservato del fratello: «Ha fatto adesso un film meraviglioso che si chiama Shukran, ambientato durante la guerra in Siria, difficilissimo, che ha avuto un successo incredibile al Festival di Roma, eppure al padre non ha mai fatto sapere niente, non ha mai chiesto un consiglio, proprio perché dice “Io mi chiamo Emanuele Berardi ma non faccio questo perché sono il figlio di Mauro Berardi”. Sono molto orgogliosa di Emanuele, eppure per questo film ha quasi litigato con il padre». Berardi senior infatti, tenuto all'oscuro di tutto, «quasi non voleva neanche venire alla prima, l’ho convinto io». E alla fine sul red carpet di Shukran Emanuele ha posato, raggiante, con entrambi gli orgogliosissimi genitori, che si tenevano per mano.

L'ex marito

A Mara Venier Barbara D'Urso ha raccontato tutto il suo orgoglio di mamma («sono molto fiera di averli cresciuta da sola per tantissimi anni e averli portati ad essere quello che sono») ma anche di come ha saputo ricostruire il legame con Mauro Berardi: «Undici anni insieme, sono nati i miei due figli, e dopo 11 anni, era il 5 febbraio del 93, ci siamo lasciati. Ci siamo amati follemente, non c’è stato nessun tradimento. Io ho sofferto tantissimo e sono rimasta sola con i miei bambini che avevano 5 e 6 anni. Lui non ha reagito bene. Sono rimasta sola per tanti anni. Lui, un po’ obnubilato, forse dall’orgoglio, mi ha fatto la guerra. Poi un giorno, dopo tanti anni di guerra e di dolore, ho avuto un periodo di depressione. E un giorno, era Natale, mi sono guardata dentro e mi sono detta: io apro le braccia nuovamente. E ho fatto come se niente fosse, ho detto ai ragazzi di invitare il padre da noi».

La morte della madre

Nel salotto di Mara Venier Barbara ha anche parlato di altri lati del suo privato. Ad esempio del trauma vissuto quando aveva solo 11 anni e mezzo: la morte della madre Vera Pentimalli. «Fin da quando ero piccola, mamma era sempre a letto con una flebo, noi fratellini non sapevamo cosa avesse. Aveva una malattia che oggi si cura, un linfoma di Hodgkin. Poi un giorno siamo tornati a casa dalla campagna e quel letto era vuoto». Quel giorno il padre aveva detto a Barbara una bugia: «Titti, torniamo a casa, a Napoli, che mamma sta meglio. Le avevo scritto anche una letterina, quel 23 agosto». Quando il padre le disse «Mamma ci ha lasciato», per la D'Urso «fu uno choc»: «Dopo quella bugia io non riesco a dirne, io non posso mentire». Poco dopo nella sua vita, e in quella dei fratelli, arrivò un'altra donna: Wanda Randi. Una donna che ha saputo conquistarsi il loro amore, tanto che Barbara la chiama mamma.