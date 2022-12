Barbara D'Urso è diventata nonna? Il saluto speciale e le lacrime a Pomeriggio 5 la "tradiscono": cosa ha detto

Barbara D'Urso è diventata nonna? Secondo il web si. E un dettaglio, che ai fan non è sfuggito, lo confermerebbe. il condizionale è d'obbligo visto che la conduttrice Mediaset è sempre stata molto riservata in merito alla sua vita privata e, soprattutto, ai suoi figli. Giammauro ed Emanuele sono i figli che il volto di canale 5 Barbara D’Urso ha avuto con Mauro Berardi: i due sono stati insieme nove anni, nel corso dei quali hanno avuto due figli. Il primogenito, nato nel 1986, è Giammauro, mentre il più piccolo è Emanuele, nato nel 1988. I due giovani, oggi, hanno 36 e 34 anni. Gianmauro è medico di professione, Emanuele è un fotografo autore di diversi reportage in giro per il mondo. Di loro si hanno notizie pochissime notizie perché i genitori, soprattutto la mamma, hanno cercato in tutti i modi di crescerli lontani dal mondo dello spettacolo.

Alice Neri, la madre: «È stata violentata per un'ora prima di essere uccisa», la rivelazione choc a Pomeriggio Cinque

Barbara D'Urso è diventata nonna? Il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Ma al gossip non si sfugge, così per molto tempo le voci sul fatto che la conduttrice sarebbe diventata presto nonna, si sono susseguite per molto tempo. A Verissimo, in un'intervista con Silvia Toffanin, Barbara D'Urso si era un po' sbottonata (ma solo il primo bottone della camicia): «Sì, la notizia è uscita e non so come sia potuta uscire. Sai che io dei miei figli non parlo. Sono molto riservata in questo e lo sono anche loro. La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità».

Floriana Secondi a "Belve": «Mia madre e mia nonna erano prostitute. Mi spegnevano le sigarette addosso»

Il saluto “diverso” a Pomeriggio 5 l'ha tradita?

Ebbene, sembra adesso che il bambino o la bambina sia finalmente venuto/a al mondo.

Nessun annuncio ufficiale, ma ieri barbara sembrerebbe essersi tradita durante l'ultima diretta di Pomeriggio 5, prima dello stop dello show per le festività natalizie. Il volto di Canale 5 ha chiuso la puntata di Pomeriggio 5 con una frase diversa dal solito: «Il mio cuore è dei miei figli, di un’altra persona» ha affermato bloccandosi subito dopo: «Mi sono commossa... Ma sono scema?» ha aggiunto. «E vostro...» ha detto poi prima di lasciare lo studio. Diversi hanno pensato si potesse trattare di un nuovo fidanzato, ma la smentita arriva poco dopo dal profilo instagram della conduttrice: «E prima che parta un gossip non si tratta di un uomo, né di un fidanzato!» Quindi, chi è «l’altra persona» a cui si riferisce la conduttrice? Pare sempre piu' ovvio che si tratti del nipotino/a.