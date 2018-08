Barbara D'Urso su Instagram, guarda un po' chi arriverà dalla dottoressa Giò

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'affetto della famiglia: sono questi i veri ricordi da copertina per. L'attrice e conduttrice Mediaset, dando libero sfogo alla nostalgia, ha infatti postato suuno scatto piuttosto datato, risalente all'anno 2000, quando era comparsa mentre dava unin bocca allaminore Eleonora, anche lei attrice comparsa in alcuni film e fiction per la tv. A sorpresa, poi, sull'account Instagram di Barbara è spuntato un attore di livello internazionale:Era il 4 marzo del 2000 quandoe 'Barbarella' si erano aggiudicate la copertina dell'edizione del settimanale Specchio della Stampa, che conteneva anche un'intervista alle due sorelle. Lo spirito e le idee di allora sono le stesse anche oggi, a 18 anni di distanza. Barbara D'Urso lo rende chiaro nella didascalia del suo ultimo post: «Baciate chi amate!». Segue una riflessione e un saluto ai follower: «Che bella questa foto! Buona serata a tutti!».Su Instagram Stories, invece, Barbara D'Urso ha raccontato tutto ciò che accade sul set dove si stanno registrando le nuove puntate di una serie di successo, pronta a tornare dopo tanto tempo: La dottoressa Giò. Prima scherza con un macchinista e con un truccatore, mandando entrambi in 'nomination' e facendo decidere il pubblico da casa, proprio come al Grande Fratello. Poi, la grande rivelazione in anteprima con l'estratto di un ciak: nella nuova stagione de La Dottoressa Giò comparirà anche l'attore