Francesco Monte: «Mai citato Barbara D'Urso, ma solo Eva Henger»

Dopo mesi di silenzio Francesco Monte torna a parlare del caso Cannagate dopo che Barbara D'Urso ha annunciato l'arrivo della famosa citazione per diffamazione che l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi aveva inviato a Eva Henger. La querela è datata marzo 2018, ma la notifica è arrivata solo da poco, per questo si è riaccesa la polemica e Monte ha voluto fare chiarezza.In un'intervista rilasciata al magazine Chi,è tornato a parlare del caso cannagate, di Eva Henger e di Barbara D'Urso: «La querela per diffamazione nei confronti della signora Henger - ha precisato Monte - è datata marzo 2018 e sulla notifica, personalmente, posso farci ben poco. Ho preferito che a parlare fossero solo i miei legali. Non sono mai stato in cerca di visibilità e non sono nemmeno uno di quelli che crede nel purché se ne parli. Preferisco andare in tv per parlare di me, del mio lavoro e non di accuse totalmente infondate». Durante Domenica Live Eva Henger aveva detto che nella citazione, tra le persone chiamate a comparire ci sarebbe stata anche la padrona di casa Barbara D'Urso che lo aveva punzecchiato in diretta parlando di "antipatie", per questo motivo, Monte ha deciso di fare una precisazione: «Io, per diffamazione, ho citato solamente la signora Henger. Tutto il resto è televisione e mi dispiace che la conduttrice del programma abbia ironizzato su un’inesistente antipatia nei suoi confronti. Io sono un pacifico per natura. Pensi che non ce l’ho nemmeno con la mia controparte».Completamente a ruota libera Monte non risparmia nemmeno i sui colleghi dell'Isola dei Famosi che dopo averlo difeso hanno deciso di cambiare idea e passare dall'altra parte, come ad esempio Cecilia Capriotti: «Sorrido all’idea che alcune persone cambino idee e versioni in base alle situazioni - e a proposito delle nuove rivelazioni che la Henger ha detto di voler fare ha risposto - Sono curioso di sapere cosa avrà ancora da dire, ma non temo più nulla. Oramai sono pronto a tutto».