Barack Obama ospite di Fabio Fazio, conduttore incredulo: «È tutto vero...»

Barack Obama ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. «È tutto vero: prova di segnale video con... ⁦Barack Obama» scrive Fazio su Twitter prima della puntata, visibilmente emozionato per l'imminente intervista al 44esimo presidente degli Stati Uniti. L'intervista in onda stasera nella puntata di Che Tempo Che Fa alle 20 su Rai Tre. È la prima volta che Obama, già Premio Nobel per la Pace nel 2009 «per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli», rilascia un'intervista in tv in Italia.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Barack Obama a "Che tempo che fa", anticipazioni:... WASHINGTON Biden: «La guerra in Yemen deve finire», gli Usa ritirano... MONDO Barack e Michelle Obama alla cerimonia di inaugurazione della... TELEVISIONE Fabio Fazio, "colpaccio" a Che tempo che fa: Barack Obama... PROGETTI Biden vuole il volto della ex schiava Harriet sulle banconote da 20... MONDO Usa, Clinton, Bush e Obama insieme in un video: «Biden tifiamo...

L'intervista

Obama esordisce in italiano con un classico: «Ciao!». «Mi fa molto piacere essere qui, vorrei essere lì di persona, ma dobbiamo aspettare che finisca la pandemia», spiega l'ex presidente. Parlando del suo libro "La terra promessa", Obama afferma: «Il mio scopo era aprire il sipario, mostrare alla gente che anche noi abbiamo dubbi, facciamo errori. Ai giovani voglio dimostare che si può fare politica mantenendo la propria integrità. Però alla fine bisogna trovarsi sempre di fronte alle difficoltà e gestirle. La politica è imperfetta come tutte le cose che fanno gli esseri umani. Si può farla però senza creare divisioni, spero possa essere una guida per i giovani che intendono fare questa carriera».

«Viviamo in un'era in cui siamo annegati dalle informazioni e non abbiamo visto mai come oggi contestare la realtà. Alcuni informano in modo distruttivo per la democrazia, non sono solo i social media. La gente è incerta e cerca risposte troppo facili per spiegarsi situazioni che li confondono. I demagoghi, i movimenti violenti possono guadagnare terreno. La democrazia deve portarci alla logica e alla ragione. Possiamo non essere d'accordo su politica fiscale e economica, ma questo non deve portare a demonizarci a vicenda. Così la democrazia non funziona. Sempre più persone cominciano a credere che gli altri siano "cattivi", in queste circostanze non è possibile avere un dibattito democratico. Dobbiamo gestire meglio i social media e educare meglio i nostri giovani».

Ultimo aggiornamento: 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA