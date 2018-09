Il dramma di Lino Banfi: «Ora che potrei godermi la vita con mia moglie, si è ammalata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il segreto del mio successo lungo 60 anni? La famiglia»,spiga la ricetta segreta della sua carriera, che è appunto la famiglia, composta dallaLucia e dai figli Rosanna e Walter.Lino ha sposato la moglie nel 1962 e dopo tanti anni di lavoro vorrebbe godersi la vita al suo fianco, ma purtroppo lei si è ammalata: “Fin dall’inizio, quando i miei colleghi la sera si divertivano tra sesso e festini – ha fatto sapere a “Chi”, in edicola domani - Io stavo a casa con le pantofole, con mia moglie Lucia e i nostri figli.Io e lei in 56 anni di matrimonio non abbiamo neanche mai fatto un viaggio o una crociera e adesso che potremmo goderci la vita, lei si è ammalata”.Intanto lo vedremo presto in uno spot pubblicitario con Fedez: “Anche lui mi ha incoronato “nonno d’Italia” …”.