Coronavirus, Banderas positivo. L'annuncio nel giorno dei suoi 60 anni

«Sono positivo al coronavirus»: lo annuncia Antonio Banderas sui suoi profili social nel giorno in

cui compie 60 anni, postando accanto al messaggio una foto che lo ritrae bambino. «Approfitterò dell'isolamento - scrive l'attore spagnolo - per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso ai miei 60 anni appena compiuti».

Antonio Banderas precisa: «Mi sento relativamente bene, solo un po' più stanco del solito - scrive l'attore - e confido di guarire il prima possibile, seguendo le indicazioni dei medici che spero mi consentano di superare la malattia che mi ha colpito e che sta infettando in giro per il pianeta».

L'attore comico spagnolo Santi Rodriguez ha augurato a Banderas una pronta guarigione: «Caro Antonio, buona fortuna e in ogni caso, anche se le circostanze non sono le migliori per festeggiare, spero che tu abbia il migliore dei compleanni possibili. Un grande abbraccio».

L'attore di "Zorro" si aggiunge a una lunga lista di star di Hollywood contagiate, tra le quali Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, che avevano contratto il virus in Australia (e dopo essere guariti, hanno anche donato il plasma), Idris Elba, e star musicali come Marianne Faithfull. Lucia Bosé, purtroppo, non ce l'ha fatta, così come lo scrittore Luis Sepúlveda. Tra gli italiani positivi, si segnalano Piero Chiambretti e Luciana De Sio.

Banderas è nato a Malaga il 10 agosto del 1960 da padre poliziotto e madre insegnante. Calciatore mancato, agli inizi ha fatto qualsiasi mestiere, dal cameriere al modello. Nel 1980 il suo esordio con Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio, diretto da Pedro Almodóvar: Banderas ne diventerà l'attore "feticcio". «È buffo - ha detto di se stesso - ma nei miei oltre 100 film sono stato più spesso omosessuale che latin lover. E certamente non lo sono nella vita di tutti i giorni. Invece mi sono fatto una fama di seduttore che ormai accetto senza imbarazzo, ma la trovo sempre vagamente surreale».



