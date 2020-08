Ballando con le Stelle, Milly Carlucci fa chiarezza: «Samuel Peron è positivo, ora controlli su tutti noi per sapere come procedere»

Ultimo aggiornamento: 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

bloccato dopo che uno deiè risultato positivo al. Il programma televisivo ha subito un secondo arresto, dopo il primo durante il lockdown e ora parla la conduttriceche fa il punto della situazione con un video messaggio sull'del programma.premette che sono state dette molte cose, anche errate e poi chiarisce: «Tutti noi, cast, redazione e autori ci siamo sottoposti a un tampone rapido, scoperto che eravamo negativi si sono aperte le prove e abbiamo cominciato a lavorare, con l'impegno di essere "tamponati» tutte le settimane», spiega la conduttrice, «Lunedì Samuel Peron è risultato positivo anche se asintomatico. Samuel ha lavorato questa estate in Sardegna, quindi vedremo come sarà l'evoluzione della situazione».A quel punto è scattato ile tutto il cast e la produzione si è sottoposto al, la prima persona a farlo è stata, sua partner che è risultata positiva. «Vi terremo aggiornati su tutto quello che succede», spiega la Crlucci, «sono in contatto con Stefano Coletta che sta gestendo la situazione. Ci preoccupiamo in primis della salute di tutti e poi cerchiamo di mettere in onda il programma, ma in sicurezza e nel rispetto di tutte le regole».