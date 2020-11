Ballando , bagarre in studio. Selvaggia Lucarelli fuori di sé con Rossella Erra: «Dai i voti a cavolo». Lei s'infuria e reagisce così. Tensione durante la finale di Ballando con le Stelle. Nello scontro diretto tra Daniele Scardina e Gilles Rocca, è quest'ultimo ad avere la meglio.

L'eliminazione del pugile, però, fa infuriare Selvaggia Lucarelli che sbotta così: «È colpa di chi ha sostenuto gente che non meritava di stare in finale. Dare in una serata come questa il tesoretto ad Alessandra Mussolini vuol dire che non si è capito niente. Rossella Erra dà i voti a cavolo». Dello stesso avviso, Roberta Bruzzone.

Rossela Erra replica così: «È il pubblico social che decide chi far andare avanti. Sorridete alla vita». Milly Carlucci riporta l'ordine in studio, la gara continua.

