Ballando con le Stelle, vincono Lasse Matberg e Sara Di Vaira, secondi Ettore Bassi e Alessandra Tripoli

di Silvia Natella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in coppia convince l'ultima edizione diSul secondo gradino del podio, invece, sono salitiIn principio erano in sei i concorrenti che si sono sfidati per arrivare fino in fondo e alzare la coppa. In una prima fase sono stati eliminaticon i rispettivi partner. Non sono mancate le polemiche anche in quest'occasione: l'ex parlamentare De Girolamo si è scontrata ancora una volta con i membri della giuria.A un passo dalla finalissima erano quattro coppie: Milena Vukotic e Simone Di Pasquale, Alessandra Tripoli ed Ettore Bassi, Dani Osvaldo in coppia con Vera Kinnunen e Lasse Matberg e Sara Di Vaira. L'ultima sfida, invece, è stata disputata a sorpresa dal norvegese Lasse e dall'attore Bassi. Il militare ha trionfato e alzato la coppa sulle note di "We are the Campions", nonostante il piccolo incidente al braccio.I due hanno vinto dopo un percorso lineare e riscuotendo l'affetto del pubblico. Premio speciale della giuria amentre il Premio all'esibizione più emozionante è stato conferito aC'è un po' di tempo anche per parlare del prossimo anno, fare i dovuti ringraziamenti alla Rai e annunciare eventuali novità. Squadra che vince (gli ascolti) però non si cambia e la conduttrice precisa: «Questa giuria sarà riconfermata».