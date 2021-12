Ballando con le stelle, Morgan rivede la figlia Lara dopo due anni: la loro esibizione commuove

Sorpresona per Morgan a Ballando con le Stelle che dopo due anni riabbraccia la figlia Lara. Nel corso della puntata il cantante svela uno degli aspetti più dolorosi del suo passato e del suo presente legato appunto alla paternità. «Ho preso la spinta per non essere come lui (si riferisce al padre suicida)», afferma in diretta spiegando di avere un ottimo rapporto con la prima figlia Anna Lou e con Maria con cui vive una quotidianità, tasto dolente è Lara che non vede da due anni.

APPROFONDIMENTI RAI Ballando con le Stelle, la semifinale. Monica Bellucci ballerina per... HOT Sexy Arisa a Ballando con le Stelle, la cantante mostra la pancia... GAFFE Monica Bellucci ospite d'onore a Ballando con le stelle, ma la... LA SORPRESA Ballando con le stelle, Morgan rivede la figlia Lara dopo due anni:...

La sua commozione prima dell'esibizione è visibile, ma proprio in quel momento sul palco appare la piccola di soli 7 anni che vuole ballare con lui. Nonostante la tenera età mostra una grandissima energia, amante dell’hip hop fa vedere al papà di non averlo dimenticato e, superato un iniziale imbarazzo, i due si lasciano andare al ballo. Una scena che scalda i cuori di tutto il pubblico e che commuove Morgan. Il cantante non può che apprezzare il talento della figlia e conclude: «Sei molto più brava tu di me».