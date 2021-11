Ballando con le Stelle, la Lucarelli attacca Federico Fashion Style: «Pessimo personaggio»

Al Bano si è autoeliminato, Mietta non c'è, è ancora positiva ma nella quarta puntata di Ballando con le stelle le polemiche non mancano. E a farle è naturalmente Selvaggia Lucarelli che dal bancone della giuria questa volta se la prende con Federico Fashion Style. Il problema del parucchiere dei Vip non è il ballo. Quello no. Piace a tutti, o quasi, Guillermo Mariotto a parte. Il problema, secondo la giornalista, è che non riesce a trasmettere niente di sé. «Il tuo problema è che tu uscirai di qui magari anche vincitore, sarai rionosciuto come un ottimo ballerino ma anche come un pessimo personaggio di spettacolo. Io non critico il tuo ballo ma cosa trasmetti. Di te non ho capito nulla, sei il personaggio più impenetrabile di tutti quelli passati in tutte le edizioni di sempe di Ballando con le stelle».

Parole che lasciano Federico Fashion Style senza parole, un po' turbato. Ma Selvaggia non ha ancora terminato il suo attacco: «Tu non racconti nulla di te stesso. Questo è un programma televisivo e il tuo controllo continuo ti castra. Io vorrei sapere chi sei? Se tututti i concorrenti fossero come te sarebbe un disastro. Secondo me ti stai risparmiando un po’, sul ballo niente da dire…». A questo punto Federico la invita a seguirla un giorno: «Vieni un giorno intero con me e vedrai chi sono». Un invito che la Lucarelli sembra aver voglia di accettare. Intanto il suo voto per il ballo è 9, Decisamente alto rispetto a Mariotto che alza la paletta con un semplice 6.