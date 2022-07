Ballando con le Stelle, Vito Coppola abbandona lo show: ecco il motivo

Era stata la rivelazione della scorsa stagione di Ballando con le Stelle, e sul suo futuro Milly Carlucci non aveva dubbio: sarebbe rimasto nel cast, almeno per lei. Ma Vito Coppola ha preso una decisione diversa e abbandona lo show che lo ha portato a diventare un personaggio pubblico grazie anche alla liason, tutta tira e molla, con Arisa, sua allieva nella scuola di danza. E la notizia arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i telespettatori che nel corso delle puntate avevano imparato ad amare il maestro.

Ballando con le Stelle, Vito Coppa è fuori

Il motivo? Nessuna frizione con la trasmissione. E nessun attrito con la padrona di casa dello show, anzi: Vito è stato notato dai vertici della BBC che gli hanno offerto di diventare il nuovo maestro della versione inglese di Ballando con le Stelle, Strictly Come Dancing. Una proposta talmente allettante, dicono i ben informati, che il danzatore non ha potuto rifiutare. Tuttavia la decisione di dire lasciare Milly non è stata affatto facile per Vito

Insomma fatti alla mano, Ballando con le Stelle 2022, pronto a partire, sabato 8 ottobre non vedrà in pista il ballerino di Eboli.