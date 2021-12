Ballando con le Stelle, l'ultima esibizione (tra le lacrime) di Simone Di Pasquale: «Stasera ballerò per tutti»

Paolo Belli è pronto a presentare l'ultima gara in competizione: Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, ma fatica anche solo a parlare. Stasera queste esibizione per Simone sarà l'ultima, la scorsa puntata il ballerino ha annunciato il suo addio a Ballando con le Stelle. «Se penso che è l'ultimo lancio che faccio per te mi viene da piangere». Inutile dire che Di Pasquale neanche riesce a rispondere. Poi parte la clip prima del cha cha cha.

«Per tutti è importante fare la finale e vincere, è importante per Bianca ma anche per me vincere lo è. La nostra coppia merita la vittoria perchè ha affrontato questo percorso con la giusta serenità senza mai creare discussioni ne rendere scontento qualcuno. Abbiamo sempre strappato un sorriso a tutti e il sorriso serve. Io ballerò fino all'ultimo secondo per me per lei per tutti»

Il messaggio di Bianca

Ebbene si un altro ballerino ha detto addio a Ballando con Le Stelle: si tratta di Simone Di Pasquale, che dopo 16 anni di onorata carriera ha annunciato di lasciare la trasmissione. All'inizio della puntata nelle lettere a Babbo Natale nella sua Bianca aveva chiesto un unico regalo: «Vorrei la vittoria per Simone perchè vorrei avesse un finale di carriera vincente, lui è la mia famiglia». E dopo la performance Fabio Canino è quello più emozionato: «Simone è uno molto inclusivo, lo ha sempre fatto con tutte le concorrenti che in questo anno le sono state messe a fianco, guardate anche con Bianca oggi è perfetta. Non è una fine è un cambio di vita».