Enrico Montesano a Ballando con la maglia della X Mas. «Simbolo del neofascismo». Bufera in Rai

«Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo». Selvaggia Lucarelli su Twitter va all'attacco di Enrico Montesano.

Ballando, su Enrico Montesano No Vax è già polemica. La provocazione della Lucarelli: «Sei tu quello adulto e vaccinato qui dentro»

Lucarelli attacca Montesano su Twitter

Nel mirino della giudice del programma di Milly Carlucci ci finisce, ancora una volta l'attore. A essere "incriminato" è il look scelto per le prove di Ballando con le Stelle da Enrico. Una maglietta tutta nera con il simbolo “X Flottiglia Mas” nella parte frontale e la scritta “Memento audere semper” nella parte posteriore, ecco come l'attore si è presentato in sala prove dalla sua maestra Alessandra Tripoli.

Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo. pic.twitter.com/Z679TqFONa — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 13, 2022

Le reazioni

Un follower ha chiesto a questo punto il perché la giornalista era rimasta in silenzio ieri in diretta: «E tu perché non denunci sta cosa in diretta e per protesta non te vai, fermo restando che l'avresti dovuto fare appena hanno annunciato lui come concorrente?». La risposta non si è fatta attendere: «Perché non me ne ero accorta, altrimenti glielo avrei detto». Tra le reazioni web è arrivata anche quella di Fiorella Mannoia: «Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda’». Ma c'è anche chi si scaglia contro il programma di rai 1: «Veramente cos’è sfugge solo a quelli del programma che, non solo lo hanno lasciato provare vestito così, ma hanno anche montato e mandato in onda il video. Ora spiegami che senso ha sputare nel piatto in cui mangi, anziché prenderne le distanze fisicamente».

Ballando, Marta Flavi a 71 anni conquista il web: «Sembra una 50enne». L'elisir di bellezza: dallo sport sui tacchi alla dieta (e il no ai filler)

La replica di D'Amato

«È una vergogna la provocazione di Enrico Montesano, prima No Vax ora nostalgico del ventennio, che si presenta con la maglia della X mas. Ma che ci ha preso per cretini, una trasmissione bellissima e nazional popolare non può mandare messaggi di questo tipo, i vertici della Rai devono intervenire. Roma è città Medaglia d'Oro della resistenza, forse Montesano se lo è scordato». Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Protesta l'Anpi

«Montesano arringava i no Vax invitandoli a non pagare il canone Rai. Oggi prova a »Ballando con le stelle« con la maglietta della X Mas, nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani. Una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza, radice della Repubblica. Attendiamo seri provvedimenti dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi». Lo scrive l'Anpi sui suoi social network.