Ballando con le stelle, per la semifinale scende in pista Bruno Vespa

Sarà Bruno Vespa il Ballerino per una notte a Ballando con le stelle, nella puntata di sabato 14 novembre, valevole per la semifinale della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Per la semifinale di “Ballando con le stelle” scende in pista il conduttore di Porta a Porta. I concorrenti dovranno affrontare delle sfide dirette. Vedremo: Solenghi vs Conticini, Scardina vs Rocca, e Mussolini vs Della Gherardesca. Le coppie escluse si giocheranno un'ultima chance con il ripescaggio.

Ultimo aggiornamento: 15:12

