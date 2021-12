Ballando con le Stelle, Milly Carlucci in lacrime interrompe la diretta: l'addio Sara Di Varia

Lo sapevamo già, ma stasera c'è stato l'addio ufficiale: Ballando con le Stelle perde un altro pezzo da novanta dopo Samanta Togni e Raimondo Todaro anche Sara Di Vaira ha annunciato di essere pronta a lasciare il programma di Milly Carlucci. La ballerina, tra le insegnanti storiche del format di Rai Uno, ha rivelato la novità nel corso della gara Ballando con te alla quale ha partecipato la figlia Brenda la scorsa puntata. E stasera Sara torna a parlare di quei momenti tra le lacrime. «Sono felice e soddisfatta del mio percorso e sono contenta di aver chiuso mentre mia figlia vinceva sul mio stesso palco».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Arisa scrive a Babbo Natale: «Non... RAI UNO Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno e l'incidente hot: il... RAI1 Ballando con le Stelle, la finale in diretta Twitter

Ballando con le Stelle, la finale in diretta Twitter

Ballando con le stelle, Milly in lacrime

Finisce così l'avventura della Di Varia nel talent condotto da Milly Carlucci nel ruolo da maestra con il fisico Valerio Rossi Albertini, eliminato tra l’altro nel corso delle prime puntate e nessuno stasera riesce a trattenere le lacrime. Sara Di Vaira, 42 anni, è una delle protagoniste storiche dell’edizione italiana di Ballando con le Stelle. È entrata nel cast della trasmissione nel 2009, in coppia con l’attore Maurizio Aiello. La Di Vaira ha partecipato in tutto a dieci edizioni del varietà. Ha vinto nel 2019 insieme al modello svedese Lasse Matberg. Ma Milly la abbraccia e le dice che si rivedranno a Il cantante mascherato e poi manda la pubblicità perchè non riesce a trattenere le lacrime.