Ballando con le Stelle, la coppia Morra-Di Vaira si gioca subito il ballo 'hot'

La 13ª edizione di Ballando con le Stelle parte subito con un risvolto decisamente 'hot' con il ballo, che alla fine frutta la bellezza di 34 punti, di cui sono stati protagonistiAl via la nuova stagione, condotta in studio daaffiancata da. Sula conduttrice ha voluto dedicare tutta la 13ª edizione a, il 'papà' della trasmissione scomparso recentemente. Tante le novità di quest'anno, come Robozao, il robot che balla la salsa, con la curiosità della prima coppia di ballerini dello stesso sesso (Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro).I primi a esibirsi sono, che si aggiudicano un punteggio della giuria pari a 25. Molto meglio il sensuale ballo della coppia, che si aggiudicano dieci punti in più. Solo 20 punti per, ma va detto che l'attrice non ha potuto eseguire una performance completa a causa della frattura di due costole., che si sono esibiti successivamente, hanno invece totalizzato 27 punti. Una divertente, alle prese con un'esperienza nuova e non facile, in coppia conha invece ottenuto 24 punti. Stesso punteggio anche per la coppia. Solo 18 punti, invece, per, con un impietoso zero da parte di Guillermo Mariotto; va detto, però, che l'attrice romana viene da un infortunio al ginocchio, durante una prova. Problemi fisici anche per, in coppia con: l'attore viene infatti da una doppia caduta che gli ha causato dolore nello stesso punto del fianco destro ed è apparso vistosamente acciaccato.Ancora meglio della coppia Morra-Di Vaira è andato: il robot ballerino, che sarà presenza fissa in tutta l'edizione di Ballando, ha totalizzato 40 punti, un tesoretto che sarà poi destinato ad una delle coppie in gara.Giovanni Ciacci e Raimondo TodaroNathalie Guetta e Simone Di PasqualeGessica Notaro e Stefano OradeiFrancisco Porcella e Anastasia KuzminaStefania Rocca e Marcello NunzioEleonora Giorgi e Samuel PeronAmedeo Minghi e Samanta TogniCesare Bocci e Alessandra TripoliDon Diamont e Hanna KarttunenMassimiliano Morra e Sara Di VairaAkash e Veera KinnunenGiaro Giarratana e Lucrezia LandoCristina e Luca FavillaCarolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. In studio anche Sandro Mayer e Roberta Bruzzone.