Massimo Ranieri a Ballando con le stelle, l'imbarazzo dopo la proposta di Milly Carlucci

Massimo Ranieri è stato ospite della puntata di ieri di Ballando con le stelle, dove si è esibito cantando uno dei suoi brani più recenti, acocmpagnato dai ballerini. Ma poi la proposta imbarazzante di Milly Carlucci: la conduttrice, come era ovvio, gli ha chiesto di tornare come ballerino per una notte. «Che gioia e che onore averti qua - ha spiegato - io ti invito come ballerino per una notte». Il cantante però ha risposto imbarazzato: «Ma io ho vergogna».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Morgan perde le staffe con la Lucarelli:... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Bianca Gascoigne: «Soffro di... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Federico: «Io gay? Ognuno può... LA SORPRESA Fabio Canino e la carrambata a Sabrina Salerno IL CASO Ballando con le Stelle, Al Bano su Mietta: «Non sapevo nulla,...

Ballando con le Stelle, Morgan perde le staffe con la Lucarelli: «Non capisci nulla come fai a giudicare?»

Ballando con le Stelle, Federico: «Io gay? Ognuno può fare ciò che vuole». Ma la Lucarelli lo attacca

La presentazione di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha anche rivelato di averlo «corteggiato per tanti anni e corteggia oggi corteggia domani non è mai successo niente ma adesso ma abbiamo un primo appuntamento che come si suole dire se son rose rosse fioriranno». E così l'invito a Massimo Ranieri lo ha fatto con una rosa rossa.