Ballando con le stelle, Isoardi e Todaro si sfogano da Francesca Fialdini: «Alcune cose ci hanno rattristati»

Per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro "Ballando con le stelle" non si è concluso proprio come si aspettavano. Un percorso accidentato quello della coppia forse più chiacchierata di questo edizione, tra rumors su un possibile flirt e malattie varie. Alla fine sono arrivati quarti con malcelata delusione e amarezza: proprio oggi, il giorno dopo la finalissima, il ballerino ha rivelato da Francesca Fialdini di essersi esibito malgrado un alluce fratturato. «Prima della finale ho avuto un piccolo incidente - ha spiegato - Domani farò la lastra, ma probabilmente ho un alluce fratturato». Un infortunio che è solo l'ennesimo: Todaro infatti è stato operato per appendicite nel corso del programma, mentre Elisa Isoardi è stata colpita da tendinite.

«Da ieri prevale un po' la delusione - ha spiegato - ma non per il risultato, perché Paolo, Gilles meritavano. Ma per come sono andate un po' di cose che mi hanno rattristato». Una delusione tale che Elisa Isoardi, stizzita per la stroncatura dei giudici, avrebbe scaraventato a terra la medaglia del quarto posto. Probabilmente un po' basita anche dalla "battuta" del giudice Fabio Canino, che ha parlato di «grande stima per Todaro, non potendo dire altrettanto di tutti i tuoi fidanzati», riferendosi a Matteo Salvini. E una frecciatina ai due non la ha risparmiata neanche il vincitore Paolo Conticini: «Io sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d'amore o cose così», ha detto ieri sera.

Ma tra Todaro e Isoardi, che non risparmiano parole affettuose l'uno per l'altra, sarà davvero scoccata la scintilla? Per ora non è dato sapere: intanto Francesca Fialdini li ha esortati a prendere un caffè insieme ora che il programma è finito. Se son rose...

