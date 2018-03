Coppia gay in gara a "Ballando con le Stelle", Mario Adinolfi choc: "Vergognoso, mai visti due uomini ballare insieme in balera"

di Emiliana Costa

È partito il conto alla rovescia per l'esordio della nuova edizione di. Stasera il programma ditornerà su Rai1, ma a poche ore dalla messa in onda già scoppia la prima polemica.Quest'anno nel cast, anche il costumista Rai e capo-tutor di "Detto Fatto"che si esibirà con il ballerino professionista. Si tratta della prima coppia di uomini a calcare il palco di "Ballando" e a qualcuno la novità non sarebbe andata giù., presidente nazionale del Popolo della famiglia, in una lettera inviata anche alla sede Rai della Basilicata, avrebbe espresso il suo disappunto: "È un'operazione vergognosa per attirare l'attenzione sul programma. In prima serata davanti alla tv ci sono i bambini".Non è tutto. "Quella di Ballando è un'operazione ideologica che vuole rappresentare come naturale ciò che naturale non è. È solo una tassa ideologica pagata alla". E per concludere: "Sono sposato con una romagnola e in balera mai visti due uomini ballare, conosco il mondo dei tornei di ballo fino ai livelli internazionali e non sono ammesse coppie di soli uomini".