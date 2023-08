Ballando con le stelle, il cast: ufficiale Rosanna Lambertucci. Da Caprarica a Barbieri ecco chi ci sarà

Ballando con le stelle, i primi nuovi del nuovo cast: Ricky Tognazzi, Simona Ventura, il giornalista Antonio Caprarica, Teo Mammuccari, Bobby Solo, Rosanna Lambertucci (ufficiale) e Bruno Barbieri. Lo anticipa Dagospia. Per quanto riguarda Mammuccari, dopo il suo allontanamento da Mediaset, sembra che per lui non si prospetterà solo Ballando con le Stelle, ma anche molto altro.

Salgono a sette i concorrenti "certi" di Ballando con le Stelle



RICKY TOGNAZZI (ufficiale)

ROSANNA LAMBERTUCCI (ufficiale)

SIMONA VENTURA

BRUNO BARBIERI

BOBBY SOLO

TEO MAMMUCARI

ANTONIO CAPRARICA — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 22, 2023

Ballando con le Stelle farà ritorno nel palinsesto di Rai1 il prossimo 21 ottobre e Milly Carlucci è più carica che mai per la nuova edizione del suo dancing show, uno dei programmi di punta della rete. Tra i misteri della nuova edizione c'è Selvaggia Lucarelli e il suo ritorno o abbandono del programma: nell'ultima edizione le critiche contro la giornalista da parte dei suoi colleghi giudici, in particolare le beghe con Mariotto, e le liti con Iva Zanicchi sembravano aver convinto Lucarelli che quella del 2022 sarebbe stata l'ultima edizione a cui avrebbe partecipato. Ma, dopo diversi rumors e segnalazioni poi smentite, sembra certo che Selvaggia Lucarelli farà ritorno nel programma anche per l'edizione del 2023.

COSA HA DETTO LAMBERTUCCI

«Amici è ufficiale: sarò la prossima concorrente di Ballando con le Stelle.