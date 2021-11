Ballando con le Stelle, Andrea Iannone mette i muscoli in pista: il tango è senza maglia

Tema: Passione. Ballo: Tango. Outfit: solo pantaloni. Ecco come si sono presentati alla prima prova Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Ballando con le Stelle è appena iniziato è già l'aria è bollente. I due concorrenti, che hanno specificato più volte di avere solo un'affinità lavorativa, sulla pista sono calamite. Il look sicuramente non aiutava perchè i ballerini erano vestiti in tema far west, ma la maestra Lucrezia, che la sa lunga, ha pensato subito di puntare tutto sul pettorale e sul bicipite di Iannone. Quindi via il gilet tutte frange. La sfida era tra questa coppia e Alvise Rigo - Tove Villfor, vestiti (pare) da Harley Quinn e Joker. Ma a parte la Bruzzone la giuria non è daccordo.

Ballando con le Stelle, la prova delude

«Sinceramente sono delusa non ho visto nessuna passione». Con queste parole Carolyn Smith arriva come una doccia gelata su tutte le donne che alla scena di lucrezia che ha tolto il gilet di Andrea hanno avuto un mancamento. «La gara era a chi la faceva peggio vero?». Nonostante tutto però Iannone e la Lando vincono, «solo per la passione» specifica la giuria tecnica. Ma passione professionale.