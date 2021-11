Ballando con le Stelle, dubbi su Milly Carlucci: «Bisogna cambiare registro». Ma c'è chi non è d'accordo

Ormai la lite è entrata a piè pari anche sulla pista di Ballando con le Stelle. E non piace a tutti, così le scelte di Milly Carlucci, conduttrice del talent, cominciano a essere messe in discussione dai telespettatori. «Se fossi in Milly cambierei registro e inviterei personaggi simpatici e pacifici», ha scritto Milena. Il riferimento è chiaramente a personaggi come Morgan e Selvaggia Lucarelli, che non perdono sabato sera per non creare dinamiche friccicarelle.

Ballando con le Stelle, chi difende il format

Costanzo però non la pensa allo stesso modo: «Milly Carlucci e il suo programma sanno intrattenere benissimo il pubblico. Lo show è coinvolgente e rilassante. Le liti possono capitare ma non c’è nulla di strano né di preordinato». E il giornalista gira la questione alla lettrice: «Se lei fosse nei panni della conduttrice, sceglierebbe personaggi poco conosciuti e senza personalità?»

Ballando con le Stelle, Morgan su Selvaggia Lucarelli: «È una nuvola nera». Milly Carlucci interviene

Secondo Costanzo la Carlucci, Morgan e tutta la giuria del programma sono dei professionisti indiscutibili. L'appuntamento è per stasera alle 20.30 con una nuova puntata di ballando con le Stelle su Rai 1.