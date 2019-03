Balla, Fontana e De Chirico falsi: il business milionario della gang dei galleristi

di Michela Allegri e Marco Carta

Opere contraffatte, certificate a distanza e rivendute come autentiche. Un business milionario realizzato con la complicità di galleristi e critici altisonanti: «Io so' sicuro che sti quadri so buoni. So' certificati». Dipinti appena realizzati, venduti come originali: «Sentivo la vernice fresca», racconta un restauratore. Dietro l'indagine che lo scorso dicembre portò al sequestro di 250 opere contraffatte dell'artista marchigiano Gino de Dominicis, si potrebbe nascondere un vero e proprio...