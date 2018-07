Baglioni cambia il regolamento: cancellate le Nuove Proposte, anche i giovani con i Big

Claudio Baglioni ha scelto di non ripetersi e dopo il successo dello scorso anno ha deciso di dare uno scossone al Festival di Sanremo cancellando definitivamente la gara fra le Nuove Proposte. I Giovani avranno comunque la possibilità di farsi notare dal pubblico di Rai Uno, dato che si sfideranno, come di consueto, nel doppio appuntamento di Sanremo Giovani previsto in prima serata il prossimo 14 e 14 dicembre. Da questo speciale sarà eletto il vincitore che entrerà di diritto nei Big in gara del Festival di Sanremo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA