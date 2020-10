Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, bacio a Ballando con le Stelle durante il valzer passionale

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro , si accende la passione a Ballando con le stelle. Travolgente terza puntata dello show condotto da Milly Carlucci, che non risparmia momenti intensi ed emozionanti. Uno di questi, arriva proprio ad inizio puntata con il valzer passionale di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che dopo lo stop forzato a causa di una appendicite che l'ha costretto al ricovero al Gemelli di Roma, è tornato a ballare insieme alla conduttrice televisiva. Tra i due si vocifera da tempo di un possibile flirt, sempre smentito dalla Isoardi. Eppure durante l'esibizione il feeling tra i due è evidente. Tra una giravolta e l'altra ci è scappato anche un bacio sulle labbra.

Ballando con le stelle, valzer travolgente di Elisa Isoardi con Raimondo Todaro

Sguardi intensi e tenere effusioni anche poco prima della performance, quando Todaro e la Isoardi si sono fermati per rispondere alle domande di Milly Carlucci: «Lui si è vestito per bene, lei è splendida, vediamo come va», dice la conduttrice, ma appena si gira per guardare la telecamera, tra i due scatta uno sguardo di complicità (o forse qualcosa di più?) e poi un bacio sulla guancia da parte del ballerino. «Se scatterà qualcosa tra noi- ha dichiarato ad un settimanale Chi - sarà dopo Ballando».

Ballando con le stelle, il tango di Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina

Con la puntata di ieri sera siamo giunti a metà strada di questa sempre più movimentata edizione. Il talent show condotto da Milly Carlucci, con l'immancabile Paolo Belli, è arrivato alla sua quindicesima edizione è ha confermato di essere fiore all'occhiello della rete ammiraglia, conquistando ogni settimana ottimi risultati.

Ultimo aggiornamento: 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA