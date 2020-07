Ayshwarya Rai, star di Bollywood ed ex Miss Mondo, ricoverata d'urgenza per Coronavirus

L'attrice Ayshwarya Rai Bachchan, star di Bollywood ed ex Miss Mondo, è stata ricoverata d'urgenza per Coronavirus in ospedale a Mumbai insieme alla figlioletta di 8 anni. Lo rivela il quotidiano indiano Times of India, dopo che circa una settimana fa l'attrice aveva rivelato di essere positiva al Covid 19.

Ayshwarya Rai è stata ricoverata per «forti difficoltà respiratorie», ma una fonte ospedaliera ha comunicato che mamma e figlia «stanno bene». Nello stesso nosocomio, inoltre, sono già ricoverati il marito della donna, Abhishek Bachchan, anche lui attore, e il suocero Amithabh Bachchan, storico attore di Bollywood, 77 anni, che si trovano attualmente entrambi in isolamento e in terapia intensiva.



Ultimo aggiornamento: 14:57

