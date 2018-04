Avicii, dj e produttore svedese, è stato trovato morto a Muscat, in Oman. Aveva 28 anni. Lo riferisce Variety e altri media, citando la portavoce dell'artista, Diana Baron.



Tim Bergling, in arte Avicii, era nato a Stoccolma ed era uno dei nomi più noti del djset internazionale e un pioniere della Edm (Electronic Dance Movement). Scoperto nel 2008 da Ash Pournouri, che diventerà il suo manager e gli farà firmare un contratto con la sua agenzia (la At Night Management), Tim decise di adottare uno pseudonimo come DJ: Avicii, che in sanscrito vuol dire letteralmente senza onde e rappresenta, nel buddismo, l'ultimo livello dell'inferno.

Avicii ha vinto due MTV Music Awards, un Billboard Music Award e conquistato due nomination ai Grammy. La sua morte arriva a pochi giorni dalla sua nomination ai Billboard Music Award per il suo EP "Avicii (01)".

Il suo singolo, uscito nel 2011, è subito balzato ai primi posti nella classifica delle tracce più vendute sul sito di musica elettronica Beatport e ha debuttato alla decima posizione della classifica italiana e alla sessantaseiesima della Billboard Hot 100.Nel 2016 Avicii si era ritirato dalle scene. «Le mie scelte e la mia carriera non sono mai state dettate dalle cose materiali - aveva spiegato - anche se sono grato per tutte le opportunità e i privilegi che mi ha dato il successo e so che sono fortunato a poter viaggiare intorno al mondo ed esibirmi, mi è rimasto troppo poco della vita di una persona normale dietro l'artista».