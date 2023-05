Sia e l'autismo, la rivelazione della cantante: «Per 45 anni ho indossato una maschera. Ora sono me stessa»

Sia, all'anagrafe Sia Kate Isobelle Furler, ha un disturbo dello spettro autistico.

Sia, la rivelazione della cantante

«Nessuno può conoscerti e amarti quando sei pieno di segreti e vivi nella vergogna» ha spiegato. «Solo quando finalmente ci sediamo in una stanza piena di estranei e raccontiamo loro i nostri segreti più profondi, oscuri e vergognosi, e tutti ridono con noi, e non ci sentiamo pezzi di spazzatura per la prima volta nella nostra vita, ci sentiamo visti per la prima volta nella nostra vita per quello che siamo veramente, possiamo iniziare ad uscire nel mondo e operare semplicemente come esseri umani con il cuore e non fingere di essere niente».

Le critiche

Una rivelazione quella di Sia che ha scatenato molte reazioni tra i fan, soprattutto dopo le polemiche emerse nel 2021 per l’uscita del film Music scritto, diretto e prodotto da lei e incentrato proprio sulla storia di una bambina autistica. Kate Hudson come protagonista nel ruolo di una spacciatrice che deve prendersi cura della sua sorellastra, Music appunto, che è una bambina autistica non verbale. Primo nodo, l'attrice scelta: Maddie Ziegler, attrice e ballerina che ha collaborato a molti dei video musicali di Sia ma non è nello spettro dell’autismo, il che ha fatto storcere più di un naso. Inoltre Sia è stata accusata di aver mostrato nella pellicola un ritratto quasi caricaturale dei disturbi autistici. A causa delle critiche ricevute, Sia aveva chiuso l’account Twitter e si era scusata con gli spettatori.