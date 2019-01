Aurora Ramazzotti rivela: «Minacciata con l'acido, ora cerco di affrontare la paura»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ospite ain un'intervista con Silvia Toffanin. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sta iniziando a faree nonostante la sua giovanissima età ha già molti seguaci e fan, complici anche i social dove già da tempo spopola grazie alla sua ironia.Aurora racconta la sua infanzia, ma confessa: «Non ho molta memoria, ma ho ricevuto tanto amore. Non sono cresciuta in una famiglia tradizionale ma sono stata tanto amata». Parla anche dei suoi fratellini: «Non avevo mai pensato di avere dei fratelli, poi me ne sono ritrovata 4, non è stato facile, ma oggi vivo per i miei fratelli e loro sono stati un regalo bellissimo che mi hanno fatto». Confessa di aver avuto dei contrasti con i nuovi partner dei genitori, soprattutto nella fase adolescenziale, ma di avere oggi un bellissimo rapporto: «Non hanno mai voluto sostitursi alle figure materna e paterna, e oggi li considero come dei fratelli maggiori. Avere una famiglia allargata è una figata: hai il doppio di tutto».Aurora poi racconta la sua vita sotto scorta: «Inizialmente abbiamo tenuto la storia riservata, ho ricevuto minacce di essere aggredita con l'acido. Ho una persona che sta sempre con me, non è facile non poter fare quello che possono fare tutti, ma in fondo non ho mai potuto farlo, quindi l'ho accettato. I primi mesi non uscivo di casa perché avevo paura, anche oggi ne ho, però l'ho superata, la vita va avanti e cerco di non pensarci».