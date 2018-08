Attrice di "X Men" scompare nel nulla: potrebbe aver lasciato il Paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si hanno più notizie difamosa e ricchissima attrice cinese nota per aver interpretato il ruolo di Blink nel film "X-Men: Giorni di un futuro passato" (2014). L'attrice è scomparsa nel nulla e sui social non è attiva da diversi giorni. Alcuni parlano di una possibile evasione fiscale dietro questa sparizione.Con oltre sei milioni di followers su Sina Weibo, sito di microblogging a metà tra Twitter e Facebook, è una tra le persone più influenti del Paese. Ed è per questo che la data del suo ultimo post è apparsa sospetta. Fan ha scritto ai suoi fan il 2 giugno e non è più apparsa in pubblico.I fan hanno fatto scattare l'allarme per poi scoprire che la loro beniamina potrebbe essere stata coinvolta in un caso di evasione fiscale. Un'avrebbe portato a galla l'esistenza di due contratti stipulati nel mese di maggio. In uno dei due il compenso era di 1,5 milioni di dollari, ed è stato presentato regolarmente al fisco. L’altro, da 7,8 milioni, sarebbe stato nascosto per non pagare le tasse. La casa di produzione del film in questione ha smentito tutto, ma l'attrice è effettivamente scomparsa. Le indagini l'avrebbero portata a lasciare la Cina.