Gf Vip, Attilio Romita spara a zero sulla regina Elisabetta e la regia lo censura: sfiorato l'incidente internazionale

Il Grande Fratello Vip è iniziato da soli due giorni, ma Attilio Romita ha già alzato il primo polverone di polemiche. Dopo sole 48 ore è già tempo di gaffe e di censure. Il volto storico del Tg1 e del Tg2, infatti, parlando della regina Elisabetta, non si è certo risparmiato. L'ex giornalista ha tirato in ballo la famiglia reale inglese, riservando loro parole al vetriolo che la regia ha prontamente scelto di censurare nelle repliche, ma sui social è diventato subito virale il video integrale.

Il Grande Fratello Vip 7 ha aperto i battenti da poco più di 48 ore, ma sta già regalando il sano trash che i telespettatori attendevano da mesi. Dopo la gaffe messa a segno da Sara Manfuso, sulla presenza in casa di Luca Salatino, è toccato ad Attilio Romita scatenare le polemiche sui social. L’ex giornalista stava parlando con alcuni coinquilini dei funerali della regina Elisabetta quando si è lasciato andare a commenti che hanno costretto la regia alla censura. «Come fate ad essere innamorati di questa famiglia reale?», ha chiesto il Vippone ai suoi compagni d’avventura.

Carlo III attiverà il protocollo "Alda D'Eusanio", e Attilio Romita verrà chiuso e introdotto in una stanza appunto chiusa e privato di ogni oggetto personale quindi cellulari borse libertàpic.twitter.com/fVxRWIetLr — Freddd 🏳️‍🌈 (@FredMosby_) September 20, 2022

Il discorso al vetriolo

Per Alfonso Signorini e la produzione è già tempo di correre ai ripari. Attilio Romita, infatti, non si è fermato a quella domanda, ma ha rincarato la dose con vere e proprie parole velenose nei confronti dei reali inglesi: «Scusate ma io non vi capisco, ma come si può essere innamorati e devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana? E poi avere così tanta stima, rispetto e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori, personaggi loschi, organizzatori di or*e e poi…».

La censura

A quel punto, viste le parole utilizzate dal volto noto della Rai, la regia ha deciso di procedere con la censura. In molti sui social si chiedono come sia proseguito il discorso di Romita. Per il momento, non è dato saperlo. Patrizia Rossetti, che ha già annunciato che a breve lascerà la Casa più spiata d'italia, è subito intervenuta per bloccare Attilio. La regina delle televendite si è inserita nel discorso, pronunciando parole in linea con quelle di Romita, ma con un tono diverso. «Lì ci sono regole e protocolli che nemmeno ci immaginiamo - ha dichiarato -. Kate a molti non piace perché dicono che è molto impostata. Ma se lei fosse così? Camilla invece mi stava molto antipatica. Perché amavo Lady D. Se adesso mi sta simpatica? No! Perché Lei e Carlo hanno distrutto la serenità di Diana. Lei ha sofferto come una disperata. Diana era innamorata di Carlo ed è stata rovinata, era solo una ragazzina piccola. Quando è morta sono rimasta malissimo davvero. Perché mi piaceva moltissimo, ha fatto delle cose meravigliose. Sarà stata ribelle, ma aveva una personalità fantastica. Andava contro delle regole troppo strette». Un tentativo di salvataggio in calcio d'angolo volto ad evitare l'incidente internazionale. E in molti si chiedono se arriveranno i primi provvedimenti da parte della produzione...