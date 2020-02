Morgan, il foglietto della canzone modificata finisce all'asta: «Ricavato devoluto in beneficenza»

«Le brutte intezioni» finisce all'asta. I famigerati foglietti portati da Morgan sul palco dell'Ariston sono in vendita su Ebay. Lo ha annunciato Morgan attraverso i suoi profili social: «Come promesso in diretta a Live - Non è la D'Urso, Morgan ha messo all'asta il foglio del testo modificato a Sanremo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza».

«Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa», «ma tu sai solo coltivare invidia», «ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io». In questo modo Morgan ha modificato il testo della canzone «Sincero», provocando l'uscita di scena di Bugo che ha interrotto la performance sul palco dell'Ariston.

