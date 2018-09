Asia Argento, Vittorio Feltri a Domenica In: «Tutta la morale è nelle mutande della gente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte con un talk in stile "l'Arena" la prima puntata di, che vede il ritorno disu Rai Uno. Ospiti della Venier opinionisti comein collegamento,e la criminologachiamati a commentare gli sviluppi del casoNello studio televisivo, infatti, il dibattito si apre su un tema scottante come quello delle molestie sessuali.L’attrice, che accusò di molestie il produttoredi recente è stata a sua volta accusata di violenza sessuale da parte dell’attoreIl caso ha avuto conseguenze come l'esclusione dal ruolo di giudice a X Factor 2018. Lo stesso era accaduto nelle carriere di Fausto Brizzi e Kevin Spacey. Il giornalista Vittorio Feltri attira l'attenzione del pubblico per le sue riflessioni esplicite. Una esplosiva Mara Venier chiede all'editorialista «Quante mani hai messo sul ginocchio?» e lui: «Non tante, tre o 400 volte. Non capisco come tutta la morale ormai possa risiedere nelle mutande della gente. Impossibile che prima stavano bene in posizione orizzontale e adesso ne facciano una tragedia»., voce fuori dal coro che in tempi non sospetti aveva già utilizzato parole dure nei confronti di Asia Argento. La puntata proseguirà, poi, con Gina Lollobrigida, Romina Power, Nino Frassica, Amadeus, Luisa Ranieri e la mamma di Tiziana Cantone, la ragazza morta suicida per la storia dei video hard finiti in rete.