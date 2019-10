Non è la D'Urso, lite Asia Argento-Karina Cascella: «Chi sei?». «Tu famosa grazie a Corona»

"Sei scontata e sei maleducata"

Alta tensione in diretta ae l'opinionistasi sono rese protagoniste di un litigio dai toni molto accesi nel corso dell'ultima puntata del talk show di. L'attrice ha affrontato la temuta sfida delle "sfere", durante la quale ha attaccato nuovamente il suo ex marito: «Voglio raccontarvi una storia molto interessante. Quest'uomo, con cui ho avuto una figlia 18 anni fa, ha pagato gli alimenti solo per un anno. Guadagnava centinaia di migliaia di euro, più di me, quando lavorava ad X Factor. Io mantengo due figli da sola, è una cosa di cui vado fiera ma anche un fardello».Parole che non sono andate giù a, che ha attaccato pesantemente Asia: «Sei chi sei perché sei la figlia di. Sei scontata, maleducata, sei sulla difensiva. E la tua rinascita mediatica si chiama». La risposta di Asia Argento non si è fatta attendere e, fra un insulto e l'altro, ha detto: «Mio padre non mi ha dato una lira, da 18 anni mi sono mantenuta da sola. Chi sei tu, che fai? Qual è il tuo ruolo nel mondo? Corona l'ho visto tre volte!».