Asia Argento fuori da X Factor, sarà solo nei provini. La modella Rain Dove: «Ho svelato io gli sms con Jimmy»

Sarebbe stata Rain Dove, la nuova compagna di Rose McGowan, la misteriosa fonte degli sms scambiati con Asia Argento in cui l'attrice italiana avrebbe confermato di aver fatto sesso con l'allora minorenne Jimmy Bennett. «L'ho fatto e lo rifarei», afferma Rain, una celebre modella che non si identifica con nessun genere sessuale e che tre anni fa è stata inclusa da Elle tra le 12 donne che stanno rivoluzionando i canoni della bellezza.

Do you forget that it was RainDove that asked Asia the questions. — Drury (@Lizzie_Borden4) 26 agosto 2018

La Dove poi rivela, in una serie di messaggi su Twitter, di esser andata anonimamente alla polizia perchè convinta che, con quei messaggi, Asia aveva confessato un reato. Jimmy all'epoca aveva 17 anni e l'età del consenso nello stato della California è di 18. Gli sms sono stati pubblicati sul sito di gossip Tmz. Rain dice che era stata Asia a cercarla proclamandosi innocente dopo l'articolo del New York Times sul pagamento di 380 mila dollari a Jimmy per evitare una sua denuncia.

Plus that’s my last message with Asia. That is NOT a happy human message haha. pic.twitter.com/wSDDe0C2ME — Rain Dove (@raindovemodel) 26 agosto 2018